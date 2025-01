Inter-news.it - Lautaro Martinez rialza la testa, l’Inter no! Ripartenza amara – CdS

Leggi su Inter-news.it

Nella notte che sembrava iniziata nel migliore dei modicade contro il Milan e non basta il ritorno al gol di. Adesso unaper il Corriere dello Sport. NOTTE FOLLE – In Arabia Saudita si è concretizzato il peggior incubo possibile per Simone Inzaghi.ha perso in rimonta per 3-2 contro il Milan da situazione di doppio vantaggio nel secondo tempo e ha subito la rete decisiva al 94?. Neanche nei peggiori film sarebbe andata a finire in questo modo.non conosce proprio pace in questa stagione e nonostante un’ottima prestazione è costretto a leccarsi nuovamente le ferite. Ma non le sue personali, quelle della squadra di cui è capitano., una finale di Supercoppa Italiana dal doppio volto– Il sinistro micidiale di fine primo tempo ha permesso aldi andare in vantaggio, ma il mancato tocco sulla punizione di Theo Hernandez ha beffato Yann Sommer.