Lautaro Martinez il gesto pazzesco dopo il ko col Milan | i tifosi interisti impazziscono | Video

il fischio finale del derby di Supercoppa Italiana persa in modo clamoroso contro ilha dimostrato tutto il suo spirito da leader. E lo ha fatto nel momento più difficile, più tormentato, più incredibile. Il capitano dell'Inter, con undi grande maturità, ha consolato uno per uno i suoi compagni, subitoaver ricevuto un'amarissima medaglia d'argento. Nonostante un'ottima prestazione personale, il Toro non è riuscito a trascinare i nerazzurri verso la vittoria nella finale di Riyadh. Il numero 10 dell'Inter, autore di una delle reti della partita, non si è tirato indietro di fronte alla delusione per una sconfitta arrivata in modo semplicemente impensabile.aver salutato gli avversari, ha atteso i compagni a bordo campo, accogliendoli con parole di incoraggiamento mentre scendevano dalla pedana delle premiazioni.