La Juve lo vuole subito | arriva il bomber della nazionale

Lantus sta pensando seriamente di prendereil: può essere lui l’alternativa a Vlahovic, al posto di MilikThiago Motta ha un bisogno disperato di nuove soluzioni in attacco, visto che fino a questo punto ha potuto contare solo ed esclusivamente sulserbo. Giuntoli vorrebbe anticipare un colpo che potrebbe essere piazzato a giugno.Laloil(TvPlay – ANSA) Cosa manca a questantus per essere competitiva? A vedere il rendimento in Supercoppa Italiana e in campionato nell’ultimo periodo ci sarebbero diverse cosa da mettere a punto, soprattuto in attacco e in difesa. Gli infortuni di Bremer e Cabal hanno rovinato i piani dell’ex tecnico del Bologna, visto che senza di loro è completamente sparita la solidità che si era vista ad inizio stagione.