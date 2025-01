Ilrestodelcarlino.it - Ishikawa e Ben Tara stellari a Cisterna. Perugia sorride

La Lube domenica sarà di scena ae due giorni fa i laziali sono stati travolti 0-3 dai campioni d’Italia di. La squadra di Lorenzetti (prossima avversaria casalinga di Balaso e compagni il 19 gennaio), ha impazzato con percentuali d’attacco mostruose., Mvp, ha concluso con l’89% e Benaddirittura è salito al 92%, a livello di squadra è stato raggiunto il 70%. Il tutto davanti a oltre 3mila spettatori, record stagionale per. Intanto Grottazzolina, reduce da un pesantissimo blitz a Padova in chiave salvezza, pare abbia ingaggiato lo schiacciatore classe 2000 Denislav Bardarov. A riportarlo un sito bulgaro e se la notizia verrà confermata, alla Yuasa troverà il connazionale Tatarov. Altra news di mercato riguarda lo Zaksa. Dopo aver prolungato il contratto con il coach Andrea Giani per altre due stagioni, sembra che il blasonato club polacco stia chiudendo la trattativa con Rychlicki, opposto di Trento ed ex Lube.