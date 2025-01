Ilfattoquotidiano.it - Influenza aviaria, c’è la prima vittima negli Stati Uniti: “Era affetta da altre patologie”

Era il primo caso grave d’in un essere umano rilevato: è morto il paziente di 65 anni ricoverato in un ospedale della Louisiana in condizioni critiche. Come ricostruito nei giorni scorsi dai Centers for disease control and prevention (Cdc) statunitensi, si trattava del sessantunesimo caso di contagio umano con il virus H5n1 individuato, da aprile 2024. MaUsa, dall’inizio del 2024 e fino al 6 gennaio 2025, i casi registrati sono66. Per la maggior parte si tratta, però, di lavoratori agricoli e di un ceppo diverso di. Sono sedici, d’altronde, gliche, nel frattempo, hanno segnalato focolai dinelle mucche da latte.Il paziente morto in Louisiana, però, avevano fatto sapere le autorità sanitarie il 13 dicembre, era stato contagiato da un altro ceppo e, inoltre, era affetto da