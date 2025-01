Bergamonews.it - Il riscatto di “Cenerentola”, libera e artefice del proprio destino

Bergamo. Dall’ombra e dall’oscurità della cenere e del fumo alla luce di una nuova esistenza, un’ombra da comprendere prima di trovare una forza interiore che porti all’autodeterminazione. Riflette molto sull’utilizzo di luce e ombra “”, spettacolo della compagnia Zaches Teatro, messo in scena lunedì 6 gennaio al Teatro Renzo Vescovi del Monastero del Carmine, nell’ambito della quarta edizione della rassegna “Il teatro è servito”, dedicata a spettacoli per l’infanzia e l’adolescenza, ma non solo.Lamessa in scena dalla compagnia toscana, infatti, mostra una sorta di rito di iniziazione all’età adulta, allontanandosi dal predominante immaginario disneyano per “indagare – spiega la compagnia – il mondo della fiaba e dei racconti di tradizione orale con l’intento di andare il più possibile lontano nel tempo, alla scoperta di quei particolari che sono stati poco a poco edulcorati, dimenticati o cancellati dalle versioni più recenti”.