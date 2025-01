Quotidiano.net - I mille volti di Trump: eversore, pacifista, negoziatore. Biden: minacciò la democrazia

Roma, 7 gennaio 2025 – Disi dice tutto e il contrario di tutto. Si dice che sarebbe, buon, strategico e abile. Poi si va a vedere che cosa ha veramente fatto durante il suo primo mandato, e il risultato non è certo esaltante. In più, novità assoluta nella storia statunitense, il vecchio(classe 1942) lascia la presidenza togliendosi qualche piccolo macigno dalla scarpa, ricordando che l’assalto al Campidoglio il gennaio del 2021 – praticamente quattro anni fa esatti –, “non va dimenticato o riscritto, fu una vera minaccia”. Un modo per bacchettare chi, nei fatti, fu l’ispiratore ideale di quell’assalto e oggi si appresta a diventare, per la seconda volta, presidente degli Stati Uniti. epa11718828 US President-elect Donaldgestures during a meeting with House Republicans at the Hyatt Regency hotel in Washington, DC, USA, 13 November 2024.