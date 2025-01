Oasport.it - I convocati della Spagna per la Coppa Davis: si rischia in Svizzera senza Alcaraz e Bautista

Leggi su Oasport.it

Fari puntati sulla Swiss Tennis Arena di Biel, dove sabato 1 e domenica 2 febbraio si giocherà uno dei tredici tie del primo turno2025 di tennis: i padroni di casaospiteranno sul veloce indoor la, che si presenterà in formazione rimaneggiata.Gli elvetici, guidati da Severin Luthi, si presenteranno ai nastri di partenza con Jerome Kym, Marc-Andrea Huesler, Remy Bertola e Dominic Stricker, mentre gli iberici, agli ordini di David Ferrer, schiereranno Pedro Martinez, Roberto Carballes Baena, Alejandro Davidovich Fokina e Pablo Carreno Busta.Assenti dunque, tra le fila degli spagnoli, Carlose RobertoAgut: la compagine iberica resta comunque favorita per il successo, ma con un margine molto minore. In caso di successo, al secondo turno, ci sarà la vincente del tie tra la Danimarca di Holger Rune e la Serbia di Novak Djokovic.