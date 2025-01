Ilfogliettone.it - Gas, aumenti in vista per le famiglie italiane. Cosa aspettarsi nel 2025?

Con il nuovo anno, si profila un aumento delle bollette del gas di circa il 10%. Dopo aver raggiunto i 50 euro per megawattora (MWh), i prezzi hanno mostrato una leggera discesa, influenzata dall’annuncio della chiusura delle transazioni per il trasporto del gas attraverso l’Ucraina. Tuttavia, come ha sottolineato il presidente dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera), Stefano Besseghini, durante un’intera RTL 102.5, non ci aspettiamoparagonabili a quelli del 2022, quando i prezzi erano ben oltre i 100 euro per MWh.Bolletta del gas in aumentoBesseghini ha avvertito che la situazione rimane delicata, influenzata fortemente dall’inverno, un periodo cruciale per il consumo di gas. Ha suggerito che, con una gestione attenta del consumo, potrebbe essere possibile mitigare gli effetti di un possibile aumento.