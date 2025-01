Sport.quotidiano.net - Forlì, 6 gol di Campagna. E non vuole fermarsi: "Non ho esultato, ma che carica dai tifosi"

Unsettebellezze si è regalato una. ‘Happyfania’. Il sacco di San Mauro – prima volta del Galletto al ‘Macrelli’, almeno a livello di serie D – è infatti valso alla capolista tre punti d’oro, la settima vittoria consecutiva in campionato e un pieno di entusiasmo. A spianare la strada al blitz biancorosso è stato un lampo di Francesco, spietato ex, all’alba del primo tempo., al nono tentativo ilè riuscito nell’impresa di espugnare San Mauro. Che sia un segno premonitore? "Una vittoria importantissima, in primis per aver esorcizzato un tabù che pesava aiforlivesi e poi per aver iniziato l’anno col piede giusto, vincendo su un campo tradizionalmente difficile. Sì, speriamo sia di buon auspicio.". Il suo gol a freddo ha agevolato il compito della squadra.