Enti pubblici più efficienti con l’IA

Razzante L’impiego di soluzioni di Intelligenza Artificiale (AI) potenzia la produttività degli, anche se la mancanza di competenze e i gap territoriali ostacolano la trasformazione digitale. A dirlo è una ricerca di Amazon web services (Aws) sull’adozione dell’AI nel settore pubblico per migliorare i servizi a cittadini e imprese. Il 42% delle organizzazioni pubbliche italiane utilizza già strumdi AI e registra benefici come una maggiore efficienza operativa (+66%), un processo decisionale più efficace (+64%) e una migliore esperienza dei cittadini (+45%). L’AI viene applicata in diverse aree per le organizzazioni del settore pubblico, soprattutto per quanto riguarda i servizi ai cittadini (47%), il miglioramento della velocità di consegna (32%), i contenuti e la progettazione (32%).