Nerdpool.it - Captain America: Brave New World – Nel nuovo spot è presente un Easter Egg di Black Panther?

Leggi su Nerdpool.it

Nelfilmato diNewpotrebbe esserci unEgg che riporta alla memoria ildi Chadwick Boseman del MCU.4 sarà il primo di una dozzina di nuovi film distribuiti dalla Disney nel 2025 e darà ad Anthony Mackie il suo primo film da solista nel MCU nel ruolo di Capitan. Oltre all’evoluzione da Falcon a Capitan, il film lo metterà di fronte ad alcuni dei suoi nemici più pericolosi: il Leader e Hulk Rosso.Per combattere questi nemici, Sam Wilson utilizzerà ilset di ali che ha ottenuto dal Wakanda alla fine de Falcon and Winter Soldier, assieme all’iconico scudo di Capitan. Inoltre, come anticipato da unfilmato, sembra che i fan stiano finalmente per vedere la piena portata di queste ali.