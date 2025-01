Tvplay.it - Boom Milan, dopo la Supercoppa arriva il colpo di mercato: Conceicao gongola

Leggi su Tvplay.it

Ilè riuscito a conquistare laItaliana battendo l’Inter e ora perè in arrivo un super regalo di.Ilsi gode, in unsolo, l’arrivo di Sergiocosì come la vittoria dellaItaliana conquistata con un successo in rimonta contro l’Inter di Simone Inzaghi. Dal 2-0 iniziale, i rossoneri hanno aggredito la gara nella ripresa e hanno segnato tre gol in rimonta conquistando un pesante 2-3 per un finale al cardiopalma. Ecco allora che adesso il club ha deciso di mettere a segno un superdiper rafforzare ancora di più la rosa.laildi(LaPresse) – Tvplay.itNessuno l’avrebbe immaginato, ma Sergioin pochissimo tempo ha vinto in rimonta contro la Juventus in semifinale a Riyad e poi ha compiuto anche il colpaccio contro un’Inter favorita dal pronostico.