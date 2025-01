Quifinanza.it - Bonus colf e badanti 2025, i requisiti e le condizioni: fino a 3600 euro di incentivi

Neltornano sotto i riflettori gli aiuti per chi si affida al lavoro domestico. Troviamo infatti sia iche la Cas.sa, il fondo pensato per sostenere i datori di lavoro e i collaboratori. Scopriamo cosa c’è in gioco.Cas.sa: differenze e vantaggiTra le agevolazioni disponibili, spicca un rimborso annuale che può arrivarea 3.600. Si tratta di un contributo mensile di 300, pensato per chi, a causa di problemi di salute certificati, ha bisogno di un aiuto domestico per vivere con dignità.Glinon si limitano ai costi di assunzione. Cas.sainclude rimborsi per situazioni straordinarie, come malattie, ricoveri o la nascita di un figlio, offrendo un supporto mirato a chi affronta spese impreviste.Leper accedere ai 300al meseNon basta avere un regolare contratto per ricevere i 300al mese.