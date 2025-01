Anteprima24.it - Benevento, nasce una scuola secondaria di primo grado ad indirizzo sportivo

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiIl Convitto Nazionale “Pietro Giannone” diapre le porte allo sport: nuova curvatura e ingresso nella Rete nazionale “media dello Sport”.A partire dall’anno scolastico 2025/2026, l’Istituto, prima ed unicadicon questoe provincia, inaugurerà una nuova curvatura ad. Un percorso formativo innovativo volto ad arricchire il bagaglio culturale edegli alunni.L’, approvato all’unanimità dal Collegio dei Docenti,da un’attenta analisi delle esigenze del territorio e dalle richieste delle famiglie, e si inserisce in un più ampio progetto di rinnovamento dell’offerta formativa del Convitto. L’obiettivo è quello di creare un ambiente stimolante e completo per i giovani alunni, dove possano coltivare i propri talenti e le proprie passioni, sia in ambito scolastico che