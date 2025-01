Nerdpool.it - Annunciato il film su Helldivers

Secondo Sony, è in lavorazione unsu. Nel corso dell’ultimo anno, un franchise poco conosciuto chiamatoè passato da un piccolo gioco cooperativo di nicchia ad una vera e propria esplosione con l’uscita del suo sequel,2. Il gioco è stato un successo a sorpresa dopo essere apparso in diversi eventi PlayStation, ma raramente è stato considerato uno dei giochi più belli. Il gioco è stato un successo a sorpresa dopo essere apparso a diversi eventi PlayStation, ma raramente è stato considerato uno dei giochi più belli. L’interesse c’era, ma nessuno poteva prevedere quanto sarebbe stato grande. Alla sua uscita, a febbraio, è stato subito uno dei giochi più importanti del 2024 ed è esploso su Steam e PS5.2 ha continuato ad avere successo grazie agli aggiornamenti gratuiti che aggiungono tonnellate di nuovi contenuti al gioco, come veicoli, tipi di nemici e altro ancora, che cambiano radicalmente l’esperienza di gioco.