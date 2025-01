Liberoquotidiano.it - Andrea Pruiti, Il Nuovo Passaparola: il Bestseller su come pianificare un'efficace strategia di acquisizione clienti online

(Adnkronos) - Milano, 07.01.2025 – Il sogno di qualsiasi imprenditore è aumentare, mese dopo mese, il numero dei propri. Se da un lato ciò è possibile attraverso Internet, dall'altro è un dato di fatto che, chi si cimenta con l', commette errori che lo portano a sprecare tempo e denaro per via di strategie che comunemente non funzionano o che non sono in grado di valorizzare i suoi prodotti e servizi.Per tutti quegli imprenditori e liberi professionisti che sono stanchi di dipendere daltradizionale, esce oggi il libro di“IL. Le Migliori Strategie Per Attirare NuoviE Aumentare I Guadagni Della Tua Azienda Senza Abbassare I Prezzi” (Bruno Editore). Al suo interno, l'autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per acquisire i miglioriattraverso la Rete.