Ilrestodelcarlino.it - Alluvione a Castel Bolognese: contributo straordinario di 550 euro per le famiglie

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

“Abbiamo scelto di destinare le risorse derivanti dalle donazioni, che ammontano a 100milaper l'aiuto alle persone alluvionate. Unper chi durante le alluvioni del 2023 e del 2024 è stato destinatario del Cas (di autonoma sistemazione, ndr). Rivolgiamo quindi l'aiuto alle persone più colpite e ringraziamo tutti i donatori, grandi e piccoli, per il loro". Così il sindaco di, Luca Della Godenza – dopo che l’amministrazione comunale ha deciso di dimostrare l’impegno verso lelane colpite dagli eventi alluvionali da maggio 2023 in poi, finanziando con le risorse derivanti dalle donazioni undi 550per le spese che queste hanno dovuto sostenere. Le domande possono essere presentate entro il 18 febbraio 2025 in due modalità: di persona recandosi allo Sportello Emergenza di Faenza (Via XX Settembre n.