Lanazione.it - Addio alla maestra di tutti. Dava a casa lezioni gratis agli alunni con difficoltà

Massarosa (Lucca), 7 gennaio 2025 – E’ stata ladel paese, ma soprattutto è stata ladii bambini e quando la situazione lo rendeva necessario è andata anche adei suoi scolari. Silvana Salvetti ha insegnato a generazioni di bambini che oggi sono uomini e donne ed è stata anche ladi quei bambini che vivono le, quei bambini che nascono con una vita in salita e per i quali la scuola diventa ancora più importante. Silvana Salvetti, 78 anni, se ne è andata nella suadove è stata assistita con amore, quello amore che ha donato negli anni dell’insegnamento, in diverse scuole del territorio, dal figlio Dandy, il marito Domenico Frati se ne era andato anni fa. Oggi alle 11 nella parrocchia di Quiesa saranno in tanti a voler salutare laa stringersi in un abbraccio affettuoso al figlio Dandy, alle figlie Giada che vive a San Miniato e Ayesha che vive a Milano.