Agi.it - Acca Larentia: saluti romani alla cerimonia, indaga la Digos (VIDEO)

AGI - "Presente". Anche quest'anno i militanti della destra romana non hanno mancato l'appuntamento a Via. Circa 1.300 manifestanti alle 18 hanno risposto all'appello militare e con il saluto romano hanno reso omaggio alle vittime Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta e Stefano Recchioni, appartenenti al Movimento Sociale Italiano, morti negli scontri del 1978. Nessuno dei presenticommemorazione ha parlato con la stampa. Gli agenti delladella Questura di Roma sono al lavoro per identificare coloro che hanno fatto il 'saluto romano' in occasione della commemorazione per i 47 anni dell'eccidio, organizzata da Casapound,quale hanno partecipato militanti provenienti da tutta Italia. Gli investigatori stanno visionando le immagini dei filmati della manifestazione al fine di identificare coloro che si sono resi responsabili di condotte apologetiche del fascismo.