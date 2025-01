ACAB | trailer della serie italiana in arrivo su Netflix

Leggi su Cinefilos.it

insuGuarda ildi, l’attesain 6 episodi prodotta da Cattleya – parte di ITV Studios. La, diretta da Michele Alhaique, vedrà come protagonisti Marco Giallini, Adriano Giannini, Valentina Bellè, Pierluigi Gigantee Fabrizio Nardi, e sarà disponibile sudal 15 gennaio 2025.Tratta dall’opera letteraria “” di Carlo Bonini edita in Italia da Giangiacomo Feltrinelli Editore, laè ideata da Carlo Bonini e Filippo Gravino e scritta da Filippo Gravino, Carlo Bonini, Elisa Dondi, Luca Giordano e Bernardo Pellegrini, con lo story editing di Filippo Gravino.Laè anche ispirata al film “” prodotto da Cattleya con RAI Cinema e diretto da Stefano Sollima, che in questo progetto ricopre il ruolo di produttore esecutivo.