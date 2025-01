Superguidatv.it - Tradimento, replica puntate serali 5 gennaio 2025 in streaming | Video Mediaset

Triplo appuntamento stasera – domenica 29 dicembre – con la soap turca(Aldatmak). Ecco iper rivedere gli episodi 18, 19 e 20 in.Davut rivela a Tuncay i dettagli di quella fatidica sera: Tim cercava di incolpare Oylum, mentre Nuran lo aveva minacciato di licenziamento se non avesse protetto suo figlio.Lara e Kaan stanno orchestrando un piano per raggirare Ozan. Nel frattempo, Sezai e Tarik cercano di dimostrare che Ismet ha sottratto del denaro alla famiglia Jakens.Ozan tenta di rubare un’auto per riportarla a Lara per conto di Kaan, ma viene fermato dalle guardie del cantiere in cui il veicolo era nascosto.