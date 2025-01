Digital-news.it - Supercoppa Italiana 2025, Finale Inter - Milan (diretta tv esclusiva Canale 5)

si affrontano all’Al-Awwal Park Stadium di Riyadh nella finalissima di EA SPORTS FC Supercup che sarà trasmessa insu5. In palio per nerazzurri e rossoneri c’è l’onore di alzare il primo trofeo della stagione.Si apre il sipario sull’Al-Awwal Park Stadium di Riyadh, che stasera alle ore 20.00 italiane ospiterà ladi EA SPORTS FC Supercup tra. I nerazzurri, campioni d’Italia in carica, e i rossoneri, secondi classificati nella scorsa Serie A, arrivano al grande appuntamento dopo aver vinto le rispettive semifinali contro Atalanta e Juventus. L’sogna di scrivere la storia della competizione diventando la prima società a vincere laper quattro volte di fila. Inoltre, in caso di trionfo, i nerazzurri aggancerebbero la Juve in cima all’albo d’oro a quota 9.