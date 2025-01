Lanazione.it - Stickler dinamico. Assist di Maldonado

CECCHINI 6. Quasi mai chiamato in causa tranne che per un paio di interventi ordinari. DONIDA 6,5. Al rientro fa subito (ri)vedere di che pasta è fatto. Pulito e preciso, dalle sue parti il Fiorenzuola non passa mai. POLVANI 6. Guida il reparto difensivo con la consueta esperienza e saggezza e senza correre pericoli. ACCARDI 6. Non soffre l’intensità degli attaccanti rossoneri, esce a scopo precauzionale dopo un piccolo acciacco (dal 15’ st MAZZEI 6. Entra in campo per rimpolpare il reparto difensivo).6,5. Corsa e dinamismo sulla fascia destra: davvero una piacevole novità portata dal calciomercato (dal 26’ st DIODATO 6. Ventina di minuti senza acuti). GRESELIN 6. Ci prova più volte, ma gli manca sempre la precisione nella scelta finale (dal 18’ st KHARMOUD 6. Al rientro dopo oltre due mesi fa vedere di avere già il ritmo partita.