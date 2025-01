Stellar Blade Shift Up ha regalato a tutti i suoi dipendenti una PS5 Pro e 34 mila dollari

Game-experience.it - Stellar Blade, Shift Up ha regalato a tutti i suoi dipendenti una PS5 Pro e 3,4 mila dollari

Up, il noto studio sudcoreano creatore di, ha scelto di iniziare il 2025 con un gesto meritevole di attenzioni: durante l’evento di Capodanno tenutosi a Seoul, ogni dipendente ha ricevuto una PS5 Pro ed un generoso bonus di 5 milioni di won (circa 3.400). Questo regalo non solo sottolinea il riconoscimento del talento interno dell’azienda, ma celebra anche un anno di successi finanziari e creativi per lo studio.L’azienda, fondata nel 2013 da Hyung-Tae Kim, ha guadagnato notorietà con il lancio del gioco, che ha venduto oltre un milione di copie globalmente e sta considerando un’espansione su PC nel 2025. Ad ogni modo precisiamo cheUp ha distribuito le console durante una cerimonia speciale, documentata anche in un video condiviso sui social.