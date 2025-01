Pronosticipremium.com - Roma Femminile-Fiorentina 3-1, Spugna: “Vittoria che dà speranza per il campionato”

Leggi su Pronosticipremium.com

Laconquista il primo trofeo della stagione, vincendo la seconda Supercoppa Italiana della sua storia battendo 3-1 laal Picco di La Spezia, grazie alle reti di Glionna, Giacinti e Corelli. Al termine della sfida, il tecnico delle giallorosse Alessandroha parlato ai microfoni della Rai: “Esultanza contenuta sul 2-1? La partita non era ancora finita. Provo una grande gioia perché è unache pesa tanto, viste anche le assenze. Chi ha giocato oggi ha giocato con cuore e sacrificio, ma soprattutto con tanta qualità“.ha poi proseguito: “Le stagioni non sono tutte uguali. Le ultime due le abbiamo dominate, oggi era un’occasione troppo importante per dimostrare che laancora c’è ed è viva. Ci sono ancora tanti punti in palio. Questaci deve dareper ilperché siamo forti e dobbiamo provarci.