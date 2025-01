Ilrestodelcarlino.it - Pierina, terminati gli esami sul Dna: non c’è traccia di Louis Dassilva

Rimini, 6 gennaio 2025 – Dinon c’è. È questo il verdetto cristallizzato con il deposito, avvenuto nei giorni scorsi, della relazione di perizia compiuta dal professor Emiliano Giardina su incarico del Tribunale di Rimini per analizzare le tracce isolate in 34 reperti sulla scena del delitto diPaganelli. Un lavoro mastodontico di quasi sei mesi che si è concluso a fine 2024 ma senza trovare il ’match’ tra il campione biologico dell’unico indagatocon il resto del Dna isolato sui reperti nei laboratori dell’Università Tor Vergata di Roma. Nello specifico, il superperito Giardina in sei mesi ha analizzato più volte un totale di 34 reperti, tra tracce sul luogo dell’omicidio, indumenti della vittima, oggetti contenuti nella borsa die reperti sequestrati da casa di