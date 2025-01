Laprimapagina.it - Mauro Caratti, farmacista di Acqui Terme: è suo il corpo ritrovato in un bosco a Recco

I resti trovati sabato scorso in unnel comune di(Genova) appartengono a, undi 67 anni originario di(Alessandria).era scomparso a dicembre 2023 e non aveva più fatto ritorno a casa.Le ultime immagini lo mostravano mentre saliva su un treno diretto in Liguria dalla stazione di. L’identificazione è stata possibile grazie agli abiti e alle scarpe rinvenuti accanto ai resti, poiché ilnon aveva con sé né documenti né cellulare.