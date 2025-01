Puntomagazine.it - Marina di Camerota celebra il ricordo di Gerardo Di Maio con il primo Memorial

disi è riunita nel nome dele della passione sportiva per la prima edizione delDiL’evento, organizzato dagli amici dicon il supporto della sua famiglia, si è svolto presso il Palazzetto dello Sport ed è stato un momento di grande partecipazione e condivisione per l’intera comunità., scomparso a soli 29 anni in seguito a un tragico incidente stradale lungo la strada che costeggia la spiaggia del Mingardo nella notte del 5 agosto 2023, è stato omaggiato con un torneo che ha visto la partecipazione di 12 squadre. Alla fine, a trionfare è stata la squadra Barberos, seguita da La Croccante al secondo posto e dal Mamello Team al terzo.Tra i protagonisti del torneo si sono distinti Biagio Scarpitta, capocannoniere della competizione, Andrea Colarusso, premiato come miglior giocatore, e Mattia Petti, eletto miglior portiere.