Secoloditalia.it - Lombardi, amico di Trump, racconta l’incontro di Mar-a-Lago: “Tra Giorgia e Donald c’è sintonia personale”

Leggi su Secoloditalia.it

Giorgio Guido, consigliere edi lunga data dial Secolo d’Italia i dettagli del recente incontro tra il leader americano e la presidente del ConsiglioMeloni, avvenuto nella cornice esclusiva di Mar-a-. Una visita che non solo rafforza i legami personali tra i due leader, ma che apre nuove prospettive per una collaborazione strategica tra Italia e Stati Uniti.“L’intesa tra Meloni eè evidente e solida”, afferma. “Hanno una visione comune, basata su valori cristiani e principi condivisi, e una determinazione a difendere i propri Paesi anche contro le avversità. Non è solo un rapporto politico: c’è un’autentica”.L’atmosfera,, era serena e cordiale, favorita anche dal clima festivo. “Meloni è arrivata puntualissima, accolta calorosamente anche da Marco Rubio, che diventerà il prossimo ministro degli Esteri americano.