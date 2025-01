Ilfattoquotidiano.it - L’incredibile esperimento della Blind Premier League, il campionato di calcio per non vedenti del Sud Sudan

Abbattere le barriere, con un esempio di inclusione e per il sociale. Nel paese più povero e giovane del mondo (che ha raggiunto la propria indipendenza solo nel 2011, il cui conflitto ha prodotto la più grande crisi di rifugiati in Africa) c’è una competizione sportiva che si sta facendo ben notare. Se in Sudil basket è senza dubbio lo sport nazionale, l’introduzione– modello divirtuoso per i none in grande ascesa – sta gettando una luce di speranza (e necessaria) sul temadisabilità.Che cos’è laSostenuta da Light for the World, un’organizzazione non governativa che lavora per i diritti e l’inclusione delle persone con disabilità indel Sud, Burkina Faso, Etiopia, Kenya, Mozambico e Uganda, larappresenta un nuovo modello inclusivo di fareper aiutare le persone nona realizzare il proprio sogno.