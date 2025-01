Lanazione.it - La Befana: le feste volano via. Le caramelle in piazza Duomo e la discesa dal campanile

Ultimo giorno di festa nel segno della tradizione. Oggi come, tutti gli anni, ladalle 11 alle 15 farà visita ai bambini ricoverati all’ospedale Santo Stefano per portare doni ed allegria. Nel pomeriggio dalle 15 insi rinnoverà l’appuntamento con ladei pompieri, con intrattenimenti per i più piccoli e simulazioni di interventi in situazioni di emergenza. Il momento più atteso dai bambini è in programma dalle 17,30 alle 18, con la tradizionaledelladaldelper regalare a tuttidi ogni tipo. Il pomeriggio è organizzato dai vigili del fuoco, in collaborazione con la diocesi e il patrocinio del Comune. Lesono donate da alcuni sponsor, tra i quali Esselunga, Euroingro, OperaPrima, Ordine degli Ingegneri, Coedil e Gepa.