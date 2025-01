.com - Fiorentina, Martinez quarta saluta: “Grazie Firenze, non era quello che immaginavo”

Lucase la sua famiglia, dopo anni ae allano. Questo il messaggio pubblicato sui profili social dal calciatore che torna in Argentina, al River Plate: "Oggi è il momento dirci. Oggi saluto il club che mi ha accolto e mi ha dato la possibilità di realizzare il mio sogno di giocare in Europa. Saluto il club che ci ha dato tutto sia a me che alla mia famiglia. Saluto una tifoseria che ci ha dato tutto l'amore sin dal primo momento. E quanto mi dispiace, perché vi sarò sincero.non erache6 mesi fa quando ho rinnovato. Perché avevo detto che sognavo alzare e portare un trofeo ache ormai manca da anni. Ci ho provato.ci abbiamo provato"L'articolo: “, non erache” proviene daPost.