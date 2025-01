Agi.it - Elisabetta Belloni lascia la guida del Dis

Leggi su Agi.it

AGI -lascerà il 15 gennaio, dopo quasi cinque anni, ladel Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, il Dis, in anticipo sulla scadenza del mandato che era fissata per maggio. La notizia è stata confermata all'AGI da fonti qualificate. La 66enne ambasciatrice romana, che nel 2016 era diventata la prima donna segretario generale della Farnesina, era stata nominata alladel Dipartimento che coordina le attività di intelligence dal governo Draghi, nel maggio del 2021.