Corriere dello Sport – le trattative di oggi live

2025-01-06 12:13:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l'ultima notizia di calciomercato del:Si entra nel vivo della sessione invernale di calciomercato. Acquisti, cessioni edi, lunedì 6 gennaio, con le squadre italiane pronte a rinforzare o sfoltire i rispettivi organici. Notizie, indiscrezioni, retroscena e ufficialità di giornata dall'Italia e dall'estero: segui la diretta su Il– Stadio.11:00In scadenza nel 2025: tutti i big in cerca di contrattoI migliori calciatori che si svincoleranno a fine stagione in ordine: LEGGI QUI10:45Calciomercato, tutti gli aggiornamentiNotizie, approfondimenti e indiscrezioni. LA SEZIONE DEDICATA AL CALCIOMERCATO DE IL10:30Napoli, si accende il mercato: arriva Scuffet, vertice per DaniloScambio di portieri: Caprile va al Cagliari di Nicola, visite mediche in agenda domani per il vice di Meret: LA SITUAZIONE10:15Ghisolfi e la frase su Frattesi che esalta i tifosi: "Lui è un figlio di Roma"Il direttoreivo del club giallorosso ha fatto il punto sul mercato prima del fischio d'inizio del derby con la Lazio: COSA HA DETTORoma