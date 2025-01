Quifinanza.it - Concorso per Oss, bando in scadenza per più di 1200 posti di lavoro: come presentare domanda

Leggi su Quifinanza.it

Il settore socio-sanitario in Campania offre una nuova opportunità diper chi possiede la licenza media, con il recenteper ilpubblico finalizzato alla selezione di 1.274 operatori socio-sanitari (Oss). Un’occasione importante, che risponde alla crescentedi personale in ambito sanitario e che riguarda diverse aziende sanitarie della regione. Con lafissata ormai a brevissimo, al 12 gennaio 2025, eccocorrettamente la.Idisponibili e le modalità di selezioneIl, promosso dalla Giunta Regionale della Campania, è stato indetto per colmare 1.274di Oss, distribuiti tra le diverse strutture sanitarie regionali. La selezione avverrà attraverso una combinazione di titoli ed esami, e prevede una riserva del 50% deiper determinate categorie protette,stabilito dalla normativa nazionale.