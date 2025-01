Colturi parla la madre | Nessun piano triennale per cambio licenza

Leggi su Sportface.it

“Non abbiamo, o pluriennale che sia riguardo aldidi Lara. Siamo sereni, stiamo vivendo un momento molto positivo come famiglia e le prestazioni di Lara ci stanno dando grande soddisfazione. Quanto riportato negli ultimi giorni mi stupisce, perché a Kranjska Gora non hoto con Tuttosport, che ha messo anche un mio virgolettato. Quelle dichiarazioni risalgono al 2022. La FIS ha approvato 38 cambi di, non 83 in quell’anno,vo delladi Lara con la Federazione Albanese”. Così Daniela Ceccarelli, campionessa olimpica nel superG a Salt Lake City nel 2002, in un’intervista a La Repubblica per mettere un punto sul possibiledidi sua figlia Lara. L’ex sciatrice ha smentito le voci che circolavano negli ultimi giorni riguardo a una sua apertura al ritorno alle gare della figlia sotto bandiera italiana.