Calvert-Lewin e Cherki | due nomi per l’attacco dell’Atalanta

Bergamo, 6 gennaio 2025 – Salutato Ben Godfrey, ceduto temporaneamente in prestito semestrale all’Ipswich Town, ora l’Atalanta cerca un attaccante per avere davanti una quinta punta. Gasperini dopo la partita contro la Lazio ha ribadito che “davanti numericamente non siamo in tanti”. Quattro punte per tre posti, in attesa tra un mese e mezzo del rientro anche di Gianluca Scamacca. Nel mirino dei nerazzurri c’è un attaccante con caratteristiche diverse dai vari Lookman, De Ketelaere e Zaniolo, per dare una soluzione offensiva ulteriore a Gasperini. Resta sempre nei radar nerazzurri Domenico Berardi, tre gol e dieci assist in dodici presenze in B con il Sassuolo che però non intende privarsene, non per un prestito semestrale ma solo per una cessione definitiva ad una cifra non inferiore ai 15 milioni.