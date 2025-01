Oasport.it - Anche l’Italia ha la sua Braathen: Gaia Brunello sceglie il Brasile nel biathlon

I cambi di nazionalità sono sempre più frequenti nel panorama sportivo e alcuni hanno fatto parecchio rumore nelle ultime stagioni. Uno molto chiacchierato è quello riguardante Lucas Pinheiro, fuoriclasse che ha incominciato la carriera con la Norvegia, poi si è fermato ed è tornato più pimpante che mai per difendere i colori delnella Coppa del Mondo di sci alpino. Nella stagione in corso ha conquistato il secondo posto nel gigante di Beaver Creek ed è stato quarto negli slalom di Levi e Val d’Isere, facendo appassionare i sudamericani a uno sport della neve così lontano dalle loro abitudini.Ilsogna in grande con questo fenomeno del 2000, che presto potrebbevincere nel massimo circuito internazionale itinerante, ma nel frattempo ha naturalizzatouna biathleta.