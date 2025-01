Isaechia.it - Alessia Marcuzzi svela di essere ‘felicemente single’ e confessa: “Ecco il vero motivo per cui ho lasciato Mediaset”. E a proposito di Sanremo…

Leggi su Isaechia.it

, volto storico della televisione italiana, torna in grande stile con un nuovo progetto su Prime Video: Red Carpet – Vip al tappeto. Questo game show, in onda dal 9 gennaio, vede la presenza di vip come la Gialappa’s Band, Giulia De Lellis, Valeria Marini e Cristiano Malgioglio. Ma ciò che cattura l’attenzione è il racconto dial Corriere della Sera, sulla sua vita privata e professionale, segnando una svolta significativa nel suo percorso. Dopo una carriera decennale legata aha deciso di intraprendere nuove strade:Non c’è stato nessuno strappo con, ma era il momento giusto per cambiare. A 50 anni è tempo di bilanci e volevo dedicarmi a progetti più affini a quella che sono oggi.La scelta di non rimanere ancorata ai reality è stata motivata dalla volontà di evolversi, esplorando format più vicini ai suoi interessi attuali.