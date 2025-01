Ilfattoquotidiano.it - “Voglio andare in convento. Non pensavo che il porno penetrasse così dentro la persona. Il sesso è una cosa delicata e intima”: Malena e l’addio all’hard

L’exstar(al secolo Filomena Mastromarino) ha spiegato meglio, durante una intervista a Donne al Bivio con Monica Setta, le ragioni delal. “Se io potessi, per questo 2025 chiederei di riacquistare la mia purezza – ha detto-. Nonche illa miache rimanesse soltanto lavoro in realtà ilè unamolto, molto. Per una donna le difficoltà ci sono, come quella di rapportarsi a un uomo o di diventare mamma”.E poi il colpo di scena: “in? Sì, a volte lo penso e non lo dico per provocazione, forse per protezione dal mondo esterno. In questo momento non so quale sia il posto migliore per me. Per quanto riguarda ilio non escludo nulla nella mia vita. Soprattutto perché a me è venuta meno la figura dell’uomo.