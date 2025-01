Golssip.it - Suarez eroe in Uruguay: salva un uomo che voleva impiccarsi. Ecco cosa è successo

Luisdell', ora anche fuori dal campo. L'ex attaccante di Liverpool e Barcellona si trovava in vacanza nella sua casa di Solymar, vicino a Ciudad de la Costa, quando "è stato chiamato sabato dalla polizia e da un gruppo di psicologi per cercare di distogliere dal proprio intento una persona che, in zona,togliersi la vita", riferisce Repubblica, che poi aggiunge: "si è presentato ai piedi di un albero alto 6 metri su cui l’si era arrampicato da diverse ore con una corda al collo chiedendo che fosse rintracciata la sua ragazza affinché accorresse sul posto. L’ex Barcellona dopo un lungo colloquio è riuscito a tranquillizzarlo e alla fine, verso le 17.30, l'ha finalmente deciso di scendere".