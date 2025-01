Ilrestodelcarlino.it - Strutture sanitarie, proroga per l’autorizzazione

È statoto al 31 dicembre 2025 il termine per adeguare gli ordinamenti regionali al decreto ministeriale sulla concorrenza. Lo stabilisce il decreto Milleproroghe: questaintroduce una sospensione temporanea delle disposizioni della precedente legge concorrenza 2021. Le norme sospese riguardano nuovi criteri di accreditamento per le richieste di autorizzazione da parte di nuoveo per l’avvio di nuove attività ingià esistenti; modalità di selezione dei soggetti accreditati per la stipula degli accordi annuali tramite procedure selettive. "Con questa, il governo ha voluto rispondere alle difficoltà manifestate da molti enti gestori. Tuttavia, la sicurezza dellerimane una priorità assoluta, e la Regione Marche continuerà a supportare gli enti locali per superare queste criticità", ha dichiarato Filippo Saltamartini, vicepresidente e assessore alla Sanità della Regione Marche.