Promozione, si riparte con due derby bollenti

Si ricomincia (ore 14.30), oggi pomeriggio scatta il girone di ritorno con dueferraresi, tra cui quello in programma a Casumaro con la Centese. "Ilè molto importante, vale tanto, vincere darebbe la spinta a un bel girone di ritorno – dice il direttore sportivo rossoblù Marco Marani – oltre riscattare le due sconfitte stagionali, in coppa e all’andata. Veniamo dall’immeritata sconfitta con il Valsetta Lagaro, vogliamo tirarci fuori al più presto dalla zona a rischio". Sergio Rambaldi deve rinunciare al nuovo acquisto Correggiari e ha Cattozzo in dubbio. "Durante la sosta la squadra si è allenata con scrupolo – sostiene il presidente della Centese, Alberto Fava – per ripartire di slancio. Ilè una partita che dà stimoli ed emozioni, quest’anno abbiamo vinto i primi due, proveremo a centrare anche il terzo consecutivo.