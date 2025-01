Sport.quotidiano.net - Pistoiese, bell'inizio di 2025: 2-0 al Fiorenzuola al "Melani"

Pistoia, 5 gennaio– Lainizia l’anno nuovo con un confortante successo, 2-0 sul, nella prima giornata di ritorno del girone D del campionato di serie D. Grazie a questa vittoria, gli arancioni salgono al quarto posto della classifica con 34 punti, in zona-playoff, dietro a Forlì 42, Ravenna 41 e Tau 39 ma davanti a Lentigione 33 e Imolese 30. L’avvio dellaè convincente per gioco e carattere. Già al 3’ gli orange potrebbero essere avanti nel punteggio, ma il gol siglato da Greselin è annullato dal direttore di gara per una posizione di fuorigioco., le foto della partita Gli ospiti provano a replicare: un paio di minuti più tardi, una conclusione di Oboe finisce di poco a lato della porta difesa da Cecchini. È la, però, a fare la partita, decisa a incamerare 3 punti preziosi, risalendo le posizioni della graduatoria.