Sport.quotidiano.net - Oggi la finale della fase regionale della COPPa ITALIA eccellenza. Al “Ferruccio“ di Seregno la Solbiatese cerca il bis contro il Rovato Vertovese

pomeriggio alle 15, al ““ di(stesso palcoscenico calcistico che un anno fa la vide trionfare) laproverà a scrivere un’altra pagina di storia: è in programma una superdiLombardia dicon ile la squadra del patron Claudio Milanese cercherà il secondo sigillo consecutivo. Mister Tricarico ha a disposizione la rosa al completo: da Scapinello a Martinez, da Torraca al pilastro di difesa Gabrielli, sono tutti a disposizione per provare lo storico bis, che porterebbe all’ultimo atto nazionale (nella passata edizione laperse 1-0 laa Firenzeil Paternò). Gli avversari guidano il girone C dell’, a +3 sulla seconda, esattamente come lacomanda il girone A su Pavia e Caronnese (+2).