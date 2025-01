Ilgiorno.it - Mobilità a Milano, le misure in sospeso: da Area C al caro sosta per i Suv: dodici mesi per sciogliere i nodi

, 5 gennaio 2025 – L’estensione del pagamento diC al weekend, il rindel posteggio per i Suv, le ulteriori limitazioni alla circolazione dei mezzi pesanti in città e, ancora, il ripensamento degli incroci (in modo da poter destinare spazio agli stalli per ladelle moto e dei monopattini), il ripensamento delle strade scolastiche ma anche di una zona a traffico limitato, quella in via Monte Napoleone, che rischia di uscire del tutto ridimensionata, nei suoi effetti concreti, dall’esito del carteggio di questitra il Comune e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT). Sono queste leinsul fronte della, queste leche confluiranno nell’agenda del 2025, complice l’adozione del Piano Generale del Traffico Urbano (Pgtu). Un elenco tanto nutrito da essere al tempo stesso la prova della centralità del temanel dibattito cittadino e di una crescente difficoltà dell’amministrazione comunale di trasporre il proprio programma dai desiderata alle delibere.