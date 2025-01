Ilrestodelcarlino.it - Memorial Antonio Pasi al Villaggio Accademia di Cesenatico

Sono oltre 250 le lottatrici e i lottatori che si sono dati appuntamento in riviera per questo ponte dell’Epifania. Ildi, seguendo una manifestazione diventata ormai un appuntamento fisso per gli appassionati di queste discipline sportive, ospita le società e gli atleti provenienti da tutta Italia, impegnati per il Training Camp. Il periodo di preparazione fa da preludio alla terza edizione delche si svolgerà oggi, domenica, e domani. Quest’anno sono stati battuti tutti i primati di partecipazione e, oltre alle lottatrici ed ai lottatori di tutte le fasce d’età e dei tre stili (lotta greco-romana, lotta libera e femminile), si contano oltre una cinquantina fra accompagnatori e tecnici, per un evento sportivo capace di portare oltre 300 sportivi a trascorrere giornate di allenamenti e gare, ma anche momenti piacevoli sul porto canale dove è allestito il Presepe della Marineria, negli alberghi sul mare e nei locali tipici del borgo marinaro.