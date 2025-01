Liberoquotidiano.it - L'uovo del calcio che fa impazzire il Barcellona: che fine ha fatto questo sport

Leggi su Liberoquotidiano.it

È bastato unper far cacciare lo chef del. Un«preparato male» secondo le accuse di Lewandowski, attaccante e punta di riferimento dei blaugrana. Il centravanti polacco ha chiesto la testa del povero cuoco che in un lampo è stato licenziato direttamente dal tecnico della squadra catalana, Hansi Flick. Lewandowski a quanto pare ci tiene tanto all'e lo reputa un alimento fondamentale per la sua alimentazione daivo. E fin qui nulla da dire. Del resto l'è pieno di proteine, di vitamine e di minerali ma anche di colesterolo e dunque va cotto in modo adeguato. Ma di certo la storia delè piena di campioni, di bomber e di numeri dieci che non hanno basato le loro imprese solo su un ovetto. E a quanto pare, di questi tempi, pure un semplice piatto, anzi il più semplice da preparare, può diventare motivo di rivolta e causa di licenziamento per un professionista.