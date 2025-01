Oasport.it - LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Sanders comanda tra le moto dopo 272 km, Al-Attiyah si prende la leadership tra le auto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.06 CAMION – situazione in divenire al rilevamento 169, contrassegnato dal passaggio in testa di Zala/Fiuza/Van Grol con il tempo di 1:54.03. Seguono i team di Macik e Loprais, entrambi ad un passo10.04– Danielcontinua are272 km. Tra le dune, l’australiano della KTMcon il crono di 3:11:19 a precedere l’americano Ricky Brabec (Honda) con il crono di 3:12:34 e la Hero di Ross Branch (3:14:15).10.00– Anche ai 288 km in testa c’è Al-che ha ampliato il suo vantaggio nei confronti di Al Rajhi: 2:52:45 il tempo del qatariota a fronte del 2:56:33 del saudita. In terza posizione c’è sempre Sebastian Loeb con Dacia Sandriders (2:57:19).9.35 CAMION – Al rilevamento 169 Sala/Fiuza/vanbGrol guidano le operazioni con il tempo di 1:54:03.